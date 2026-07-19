По шею в воде: 13-летняя девочка спасла свою бабушку из затопленного дома под Пермью

В Пермском крае 13-летняя девочка спасла свою бабушку во время ливневого паводка. Всё произошло в селе Мостовая в Октябрьском округе. Историю героизма Ксюши публикует портал Properm.ru.

Вода прибывала быстро. В какой-то момент стала понятно, что улица скоро превратится в реку. Родители девочки в тот момент находились по работе в Перми, а школьница проводила лето у бабушки. Когда потоки начали топить двор, Ксюша позвонила маме. Та ей сказала срочно выбираться на ближайшую возвышеность вместе с бабушкой и ждать спасателей. Но пока собрали документы и вещи первой необходимости, увеличившиеся водные потоки лишили последней надежды выбраться.

Ксюша с бабушкой оказались буквально по шею в воде. Пенсионерка растерялась и не знала, что делать. Тогда её внучка пробралась к запертой веранде, выбила стекло и помогла старушка забраться внутрь, затем они обе по лестнице добрались до чердака. Связи с родителями уже не было.

Как только появилась лодка с сотрудниками МЧС, школьница начала звать на помощь и привлекать внимание. Их заметили и эвакуировали. Уже на суше Ксюша смогла позвонить родителям и успокить их.

Как уже сообщалось, в Октябрьской округе Пермского края объявлен режим ЧС из-за мощных ливней, которые привели к подтоплению сразу нескольких посёлков. Жителям, оказавшимся в эпицентре непогоды, предложено эвакуироваться. Организовано два пункта временного размещения.