Режим ЧС введён в Октябрьском округе Пермского края из-за ливней

В Октябрьской округе Пермского края объявлен режим ЧС из-за мощных ливней, которые привели к подтоплению сразу нескольких посёлков. Об этом сообщает глава округа Георгий Поезжаев. Жителям, оказавшимся в эпицентре непогоды, предложено эвакуироваться. Организовано два пункта временного размещения.

«В связи с обильными осадками произошло частичное подтопление населённых пунктов Верх-Ирень, Атнягузи, Мостовая. Сильный поток воды идёт вниз по течению в населённые пункты Енапаево, Усть-Арий, Колтаево, Ишимово, Самарово, Уразметьево, Бикбай, Биктулка», — сказано в тексте.

Кроме того, в зону затопления попал ряд энергообъектов, что привело к перебоям со светом в нескольких населённых пунктах.