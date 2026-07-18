Каменск-Уральский превратился из-за ливней в Венецию, водители пересели на сапы

В Свердловской области продолжается борьба с паводками на фоне непрерывных ливней. Каменск-Уральский и его пригород оказались в эпицентре непогоды. Как рассказали в городской администрации, перекрыты уже несколько улиц из-за потоков воды.

Каменск-Уральский пострадал от потопа. Видео © Telegram / Подслушано Каменск-Уральский

«Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение по перекрестку пр. Победы и ул. Пушкина, а также на ул. Ленина - на спуске с Вороняцкой горы. Это связано со сложной погодной обстановкой», — говористя в тексте.

Оданко суровые уральские парни придумали способ обмануть стихию. В Сети разошлось видео, как местные жители «оседлали» сапы, байдарки и плоты, чтобы передвигаться по затопленным улицам. Пока машины вынужденно стоят во дворах или буксуют в потоках воды, новые транспортные средства, по аналогии с Венецией, спокойно плывут себе по проезжей части.

Напомним, из-за ухудшения паводковой обстановки в Свердловской области объявили режим чрезвычайной ситуации в десяти муниципальных образованиях. В регионе сохраняется угроза новых подтоплений. Дополнительным фактором риска стали сильные дожди, которые накрыли регион в последние дни. Общее число подтопленных объектов в Свердловской области достигло 2 175 приусадебных участков, включая 478 частных домов.