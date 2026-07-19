В Индии жертвами наводнения стали 12 человек

В Индии 12 человек стали жертвами ливневых паводков, стихия накрыла регионы Джамму и Кашмир. Затяжные дожди стали настоящим бедствием для местных жителей, пишет Indian Express. Сильнее всего пострадали округа Раджаури и Пунч.

«12 человек погибли в то время, как... паводки... в Пунче и Раджаури смывали машины и разрушили дома и дороги в воскресенье», — сказано в статье.

По данным местных властей, затоплены первые зтажи многих домов, а селевые потоки уничтожили дороги и несколько объектов инфраструктуры. Сейчас синоптики предупреждают, что стихия может нанести очередной удар. Масштаб разрушений предстоит оценить.

Ранее в Октябрьской округе Пермского края был объявлен режим ЧС из-за мощных ливней, которые привели к подтоплению сразу нескольких посёлков. Жителям, оказавшимся в эпицентре непогоды, предложено эвакуироваться. Организовано два пункта временного размещения.