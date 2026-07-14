Гигантские испанские слизни заполонили Москву и Подмосковье после ливней

После затяжных дождей столичный регион столкнулся с нашествием испанских слизней. На отдельных улицах обнаруживают скопления более чем из сотни моллюсков, выяснил SHOT.

Нашествие испанских слизней в Московском регионе. Видео © SHOT

Тёплая и насыщенная влагой погода, установившаяся после мощного циклона, спровоцировала резкий скачок численности этих существ. Все найденные экземпляры отличаются крупными размерами — свыше десяти сантиметров в длину.

По словам специалистов, ещё полтора десятилетия назад подобный вид попадался в Москве и окрестностях лишь эпизодически. Теперь же он прочно закрепился на данной территории.

Ранее этим летом на экспансию оранжевых вредителей уже жаловались владельцы участков в Ленинградской области, где моллюски опустошали посадки. Кроме того, пришельцев фиксировали в Тверской, Псковской, Новгородской областях, а также в Карелии и на юге страны.

Биолог Илья Гомыранов объяснил причину столь стремительного расселения: каждая особь способна откладывать до сотни яиц. Это позволяет слизням быстро захватывать новые пространства, уничтожать урожай овощей и ягод, обгладывать декоративные растения и вытеснять коренную фауну.

Опасность угрожает не только огородам. Ранее сообщалось, что при контакте с этими существами человек рискует заразиться кишечной палочкой, стафилококком или листериозом. Для собак же слизни и вовсе смертельно опасны: случайно проглоченный моллюск способен передать питомцу паразитов, поражающих сердечную мышцу и лёгкие, что в тяжёлых случаях ведёт к гибели животного.

Ранее доцент Пироговского университета разъяснила, что урожай, по которому прополз рыжий испанский слизень, в большинстве случаев остаётся пригодным в пищу после основательного мытья, а вот подгнившие плоды лучше отправить в отходы. Сами особи и их слизь не содержат токсинов, однако, обитая в сырости и соприкасаясь с землёй, отбросами и экскрементами, они накапливают на поверхности тела бактерии, грибки и яйца гельминтов, поэтому угрозу представляет именно микробное загрязнение, переносимое на себе.