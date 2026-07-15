Вор попросил воды для ребёнка и украл у сердобольной старушки последние деньги в Москве

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в краже 27 тысяч рублей у пенсионерки. Он попал в квартиру женщины вместе с ребёнком под предлогом просьбы дать воды. Об этом сообщили в столичном главке МВД РФ.

Неизвестный мужчина подошел к пенсионерке на улице вместе с ребёнком и предложил ей приобрести рыбу. Женщина отказалась от покупки, поскольку посчитала стоимость товара слишком высокой. После этого мужчина заявил, что готов подарить ей рыбу и красную икру.

В этот момент ребёнок, находившийся вместе с ним, сказал, что хочет попить воды. Пенсионерка пригласила их в свою квартиру, чтобы помочь несовершеннолетнему. Оказавшись внутри помещения, мужчина, как считают правоохранители, оставил принесённые продукты на кухне и начал осматривать квартиру. После того как он и ребёнок ушли, хозяйка обнаружила пропажу денежных средств.

Из квартиры пенсионерки исчезли 27 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался уроженец Волгограда. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Ранее эксперты предупреждали о распространении схем с фальшивыми объявлениями об аренде жилья. Злоумышленники используют фотографии реальных квартир из интернета, создают привлекательные предложения и требуют у потенциальных арендаторов предоплату за бронирование.