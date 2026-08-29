В Ленобласти нашли тело пропавшего сына режиссёра Дёмкина — он утонул

Обнаружено тело двухлетнего сына режиссёра Петра Дёмкина. По данным SHOT, он утонул в пруду. В деревню Накопанье Волховского района отец приехал без супруги — с двумя сыновьями двух и четырёх лет.

Когда Дёмкин отвлёкся, его двухлетний сын исчез из вида, а старший не мог сказать, где он.

Напомним, поиски продолжались несколько часов. Прежде мальчик мог самостоятельно уходить козлятам, также его забирали от воды.