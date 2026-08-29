В Ленобласти нашли тело пропавшего сына режиссёра Дёмкина — он утонул
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Обнаружено тело двухлетнего сына режиссёра Петра Дёмкина. По данным SHOT, он утонул в пруду. В деревню Накопанье Волховского района отец приехал без супруги — с двумя сыновьями двух и четырёх лет.
Когда Дёмкин отвлёкся, его двухлетний сын исчез из вида, а старший не мог сказать, где он.
Напомним, поиски продолжались несколько часов. Прежде мальчик мог самостоятельно уходить козлятам, также его забирали от воды.
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