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29 августа, 16:11

В Ленобласти нашли тело пропавшего сына режиссёра Дёмкина — он утонул

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Обнаружено тело двухлетнего сына режиссёра Петра Дёмкина. По данным SHOT, он утонул в пруду. В деревню Накопанье Волховского района отец приехал без супруги — с двумя сыновьями двух и четырёх лет.

Когда Дёмкин отвлёкся, его двухлетний сын исчез из вида, а старший не мог сказать, где он.

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Напомним, поиски продолжались несколько часов. Прежде мальчик мог самостоятельно уходить козлятам, также его забирали от воды.

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Матвей Константинов
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