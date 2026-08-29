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29 августа, 15:06

Двухлетний сын режиссёра Петра Дёмкина пропал в Ленобласти

Обложка © Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад»

Обложка © Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад»

Двухлетний сын петербургского режиссёра Петра Дёмкина исчез во время игры со старшим братом в деревне Надкопанье Ленинградской области. Отец мальчика рассказал 78.ru, что поиски ребёнка продолжаются уже несколько часов.

По словам режиссёра, оба сына находились на территории подворья и играли с котёнком. Дёмкин ненадолго отошёл к автомобилю, чтобы развесить мокрые детские носки. Вскоре к нему пришёл старший ребёнок, который не смог сказать, куда делся младший.

«Я спрашиваю, где младший? Он говорит: «Не знаю», — рассказал Пётр.

Отец сразу проверил места, куда малыш убегал прежде. В первую очередь он отправился к воде, поскольку незадолго до исчезновения уже забирал сына оттуда. Дёмкин пояснил, что прежде мальчик также мог самостоятельно уходить к козлятам.

«Он обычно сбегал либо к козлятам, либо к водичке», — сказал режиссёр.

По данным МЧС Ленинградской области, поисковая операция развёрнута возле рек Паша и Косопаша. К ней подключились спасатели, полиция и добровольцы.

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В начале августа в Ленинградской области также проводилась масштабная поисковая операция. Life.ru сообщал о пропаже девятилетнего мальчика в Ломоносовском районе, которого на тот момент разыскивали уже третьи сутки.

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Владимир Озеров
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