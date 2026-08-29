Река унесла ещё одного: На «Петле смерти» в Красноярском крае пропал 65-летний турист

Пенсионер пропал во время сплава по «Петле смерти» на реке Мане в Красноярском крае. По данным SHOT, 65-летний турист перестал выходить на связь в районе деревни Кожелак и села Нарва.

Спасатели обследуют русло и берега, мужчину ищут уже пятый день. Пока его следов найти не удалось.

К слову, это не первый случай изсчезновения на Мане за последнее время. Недавно на реке пропал рыбак. Лодка с тремя мужчинами наткнулась на деревья и перевернулась. Двое смогли самостоятельно выбраться на берег.