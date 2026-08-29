Река унесла ещё одного: На «Петле смерти» в Красноярском крае пропал 65-летний турист
Пенсионер пропал при сплаве по красноярской «Петле смерти», его ищут пятый день
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergei Drozd
Пенсионер пропал во время сплава по «Петле смерти» на реке Мане в Красноярском крае. По данным SHOT, 65-летний турист перестал выходить на связь в районе деревни Кожелак и села Нарва.
Спасатели обследуют русло и берега, мужчину ищут уже пятый день. Пока его следов найти не удалось.
К слову, это не первый случай изсчезновения на Мане за последнее время. Недавно на реке пропал рыбак. Лодка с тремя мужчинами наткнулась на деревья и перевернулась. Двое смогли самостоятельно выбраться на берег.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.