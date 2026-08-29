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29 августа, 06:47

Посольство в Непале обратилось к семьям не выходящих на связь россиян

Посольство: Семьям пропавших в Непале россиян следует направить запрос о поиске

Обложка © X / kartikeya_1975 / updatesofwworld / updatesofwworld

Обложка © X / kartikeya_1975 / updatesofwworld / updatesofwworld

Новых данных о российских гражданах, которые не выходят на связь после наводнения в Непале, нет. Об этом сообщило посольство России в Катманду в своём Telegram-канале.

«В части, касающейся российских граждан, новых сведений нет», — отметило диппредставительство.

Дипломаты попросили родственников пропавших официально обращаться в посольство, если они хотят, чтобы их близких искали. Сейчас по одному человеку, который числится пропавшим, таких обращений вообще не было, а ещё по двум — информация поступала только от друзей, коллег или знакомых, но не от родных.

Почти 2,5 тысячи человек пропали без вести в Непале, среди них сотни иностранцев
Почти 2,5 тысячи человек пропали без вести в Непале, среди них сотни иностранцев

Стихия уже унесла сотни жизней. Life.ru сообщал, что число погибших при наводнении в Непале выросло до 389 человек, а судьба многих местных жителей и иностранных туристов оставалась неизвестной.

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Наталья Афонина
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