Посольство в Непале обратилось к семьям не выходящих на связь россиян

Новых данных о российских гражданах, которые не выходят на связь после наводнения в Непале, нет. Об этом сообщило посольство России в Катманду в своём Telegram-канале.

«В части, касающейся российских граждан, новых сведений нет», — отметило диппредставительство.

Дипломаты попросили родственников пропавших официально обращаться в посольство, если они хотят, чтобы их близких искали. Сейчас по одному человеку, который числится пропавшим, таких обращений вообще не было, а ещё по двум — информация поступала только от друзей, коллег или знакомых, но не от родных.

Стихия уже унесла сотни жизней. Life.ru сообщал, что число погибших при наводнении в Непале выросло до 389 человек, а судьба многих местных жителей и иностранных туристов оставалась неизвестной.