Число жертв разрушительного наводнения в Непале выросло до 389
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Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале достигло 389 человек. Новые данные полиции приводит Ratopati.
По последней информации, спасатели обнаружили тела 389 погибших. Количество пострадавших увеличилось до 466 человек.
Наводнение обрушилось на север Непала утром 26 августа. Первоначально говорилось о 384 пропавших туристах, среди которых были 291 иностранец и 93 гражданина страны. К вечеру число погибших выросло до 157, а пострадавших — до 41. Уже утром 27 августа сообщалось о 162 погибших и 579 пропавших, причём 466 из разыскиваемых были иностранцами. Вскоре стало известно о 165 погибших и 826 пропавших, а затем полиция Непала повысила число жертв до 270. Параллельно российское посольство проверяло информацию о восьми гражданах РФ, переставших выходить на связь. Позже двух россиянок нашли живыми и эвакуировали вертолётом, однако местонахождение ещё как минимум шести россиян оставалось неизвестным.
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