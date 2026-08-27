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27 августа, 16:45

Число жертв разрушительного наводнения в Непале выросло до 389

Обложка © Zuma\TASS

Обложка © Zuma\TASS

Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале достигло 389 человек. Новые данные полиции приводит Ratopati.

По последней информации, спасатели обнаружили тела 389 погибших. Количество пострадавших увеличилось до 466 человек.

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Наводнение обрушилось на север Непала утром 26 августа. Первоначально говорилось о 384 пропавших туристах, среди которых были 291 иностранец и 93 гражданина страны. К вечеру число погибших выросло до 157, а пострадавших — до 41. Уже утром 27 августа сообщалось о 162 погибших и 579 пропавших, причём 466 из разыскиваемых были иностранцами. Вскоре стало известно о 165 погибших и 826 пропавших, а затем полиция Непала повысила число жертв до 270. Параллельно российское посольство проверяло информацию о восьми гражданах РФ, переставших выходить на связь. Позже двух россиянок нашли живыми и эвакуировали вертолётом, однако местонахождение ещё как минимум шести россиян оставалось неизвестным.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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