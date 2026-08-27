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27 августа, 09:10

Число жертв катастрофического наводнения в Непале выросло до 270

Обложка © ТАСС / AP / Niranjan Shrestha

Обложка © ТАСС / AP / Niranjan Shrestha

По данным полиции Непала, число жертв наводнения на севере страны достигло 270 человек. Соответствующая информация была обнародована в свежем отчете правоохранительных органов.

Наводнение обрушилось на районы у границы Непала с Тибетом 26 августа. Потоки воды, грязи и обломков уничтожили населённые пункты, дороги и мосты. Сотни людей по-прежнему числятся пропавшими без вести. По предварительным оценкам, катастрофу спровоцировал обвал ледника и горных пород, вызвавший стремительный паводок в речной долине. Поисково-спасательная операция продолжается. Полную картину катастрофы в Непале — причины наводнения, число жертв и данные о россиянах — Life.ru собрал здесь.

На границе Китая и Непала после оползня пропали без вести 558 человек
На границе Китая и Непала после оползня пропали без вести 558 человек

Ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре гражданина России находились в зоне разрушительного наводнения в Непале — сейчас связи с ними нет. Речь идёт о районе паводков на реках Бхоте-Коши и Тришули.

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Наталья Демьянова
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