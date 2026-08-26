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26 августа, 15:33

Четверо россиян находились в зоне бедствия в Непале, с ними утрачена связь

Обложка © ТАСС / EPA / NARENDRA SHRESTHA

Обложка © ТАСС / EPA / NARENDRA SHRESTHA

По меньшей мере четыре гражданина России находились в зоне разрушительного наводнения в Непале, сейчас связи с ними нет. Об этом ТАСС сообщил советник-посланник российского посольства в стране Ринчен Ракшаев.

Речь идёт о районе паводков на реках Бхоте-Коши и Тришули. Ранее российское посольство сообщало, что не располагает сведениями о соотечественниках, оказавшихся в опасной зоне, однако позднее данные изменились.

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Напомним, разрушительное наводнение и сели накрыли северные территории Непала 26 августа. Резкий подъём воды разрушил дома, дороги, мосты и объекты энергетической инфраструктуры. Причиной стихийного бедствия стал сход снежно-каменной лавины в приграничной зоне с Китаем, в 20 километрах северо-восточнее КПП Расувагадхи. Непальская полиция уже подтвердила гибель 95 человек, судьба 384 туристов остаётся неизвестной. По имеющейся информации, большинство пропавших — 291 человек — являются иностранцами.

Что известно о наводнении в Непале и поисках пропавших, — в отдельном материале Life.ru.

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Александра Вишнякова
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