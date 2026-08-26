В Непале из-за мощного наводнения пропали без вести более 380 туристов

В Непале ищут 384 туриста, пропавших после разрушительного наводнения. Как сообщает профильное ведомство страны, большинство из них — иностранцы (291 человек), остальные 93 — граждане Непала. Данные о пропавших были собраны на основе обращений туристических компаний.

Кадры наводнения в Непале. Видео © X / kartikeya_1975 / updatesofwworld / updatesofwworld

Утром 26 августа на севере Непала зафиксирован резкий подъём уровня воды в реке Бхоте-Коши, пришедший со стороны КНР. В результате наводнения в округах Расува и Нувакот зафиксированы человеческие жертвы и масштабные разрушения инфраструктуры: повреждены жилые дома, транспортные магистрали и мостовые переходы. В настоящее время связь с рядом населённых пунктов прервана, что затрудняет проведение спасательных работ и уточнение данных о погибших.

Тем временем ООН предупредила о риске голода для 50 млн человек из-за Эль-Ниньо. Наиболее уязвимыми называют страны Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и юга Африки. Погодные аномалии могут ударить по урожаю и в некоторых районах Азии.