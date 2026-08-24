«Явление капризное»: Климатолог объяснил, каких сюрпризов стоит ждать от Эль-Ниньо

Эль-Ниньо в 2027 году, скорее всего, поднимет глобальную температуру и может привести к новому рекорду, однако России серьёзных последствий этого явления опасаться не стоит, уверен климатолог Владимир Семёнов. Основной удар, по его оценке, придётся на экваториальные, тропические и субтропические регионы.

«Явление капризное, может пойти и в ту, и в другую сторону, но мы практически уверены, что оно будет», — отметил собеседник «Царьграда».

В тропиках Эль-Ниньо способен спровоцировать засухи и наводнения, однако глобального продовольственного кризиса эксперт не ожидает. По его словам, предыдущие сильные эпизоды в 1998 и 2016 годах к подобной катастрофе не привели, а конкретные волны жары, засухи или наводнения в России на 2027 год сейчас достоверно предсказать невозможно.

Тем временем ООН предупредила о риске голода для 50 млн человек из-за Эль-Ниньо. Наиболее уязвимыми называют страны Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и юга Африки. Погодные аномалии могут ударить по урожаю и в некоторых районах Азии.