Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 13:36

«Явление капризное»: Климатолог объяснил, каких сюрпризов стоит ждать от Эль-Ниньо

Климатолог Семёнов призвал не драматизировать ситуацию с Эль-Ниньо

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Эль-Ниньо в 2027 году, скорее всего, поднимет глобальную температуру и может привести к новому рекорду, однако России серьёзных последствий этого явления опасаться не стоит, уверен климатолог Владимир Семёнов. Основной удар, по его оценке, придётся на экваториальные, тропические и субтропические регионы.

Эль-Ниньо и потеплевший океан грозят температурными рекордами в 2027 году, считают в Австралии
Эль-Ниньо и потеплевший океан грозят температурными рекордами в 2027 году, считают в Австралии

«Явление капризное, может пойти и в ту, и в другую сторону, но мы практически уверены, что оно будет», — отметил собеседник «Царьграда».

В тропиках Эль-Ниньо способен спровоцировать засухи и наводнения, однако глобального продовольственного кризиса эксперт не ожидает. По его словам, предыдущие сильные эпизоды в 1998 и 2016 годах к подобной катастрофе не привели, а конкретные волны жары, засухи или наводнения в России на 2027 год сейчас достоверно предсказать невозможно.

Климатическая катастрофа лета 2026: рекордная жара, засуха и почему дальше будет только хуже
Климатическая катастрофа лета 2026: рекордная жара, засуха и почему дальше будет только хуже

Тем временем ООН предупредила о риске голода для 50 млн человек из-за Эль-Ниньо. Наиболее уязвимыми называют страны Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и юга Африки. Погодные аномалии могут ударить по урожаю и в некоторых районах Азии.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Погода
  • Экология
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar