ООН предупредила о риске голода для 50 млн человек из-за Эль-Ниньо

Почти 50 млн человек по всему миру могут столкнуться с острой нехваткой продовольствия из-за климатического явления Эль-Ниньо. Об этом говорится в отчёте Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП).

По оценкам организации, уже сейчас около 225 млн человек испытывают серьёзные проблемы с доступом к еде. Эксперты опасаются, что изменение погодных условий усилит кризис к концу следующего года.

Эль-Ниньо связано с повышением температуры воды в экваториальной части Тихого океана. Это явление способно провоцировать засухи, сильные осадки, наводнения и пожары в разных регионах мира. Больше всего рискуют пострадать страны Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и юга Африки. В Южной и Юго-Восточной Азии снижение количества осадков может ударить по сельскому хозяйству и привести к проблемам с урожаями в ближайшие годы.

Специалисты отмечают, что последствия погодной аномалии могут растянуться на несколько сезонов. Восстановить запасы продовольствия после серьёзных потерь за один урожайный цикл будет сложно.

Предыдущий мощный период Эль-Ниньо в 2015-2016 годах привёл к нехватке продуктов у десятков миллионов человек. В этот раз эксперты рассчитывают снизить риски благодаря системам раннего предупреждения.

Ранее Life.ru писал, что Эль-Ниньо может повлиять на мировой рынок сахара. Из-за возможного снижения урожая в Индии эксперты предупреждали о риске роста цен на один из самых популярных продуктов. При этом российскому рынку дефицит сахара не грозит: урожая сахарной свёклы достаточно для внутреннего потребления и поставок за рубеж.