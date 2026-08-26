Число жертв разрушительного наводнения в Непале выросло до 95

Непальская полиция подтвердила гибель 95 человек из-за разрушительного наводнения на севере страны. Судьба ещё 384 туристов остаётся неизвестной. По имеющейся информации, большинство пропавших — 291 человек — являются иностранцами, среди них 105 граждан Индии.

В среду утром северные территории Непала пострадали от наводнения. Согласно предварительной информации, причиной стихийного бедствия стал сход снежно-каменной лавины в приграничной зоне с Китаем, в 20 километрах северо-восточнее КПП Расувагадхи. В настоящее время на месте происшествия развернута поисково-спасательная операция.

Ранее сообщалось, что в Непале ищут 384 туриста, пропавших после разрушительного наводнения. Как сообщает профильное ведомство страны, большинство из них — иностранцы (291 человек), остальные 93 — граждане Непала.

Актуальное число погибших и пропавших после наводнения в Непале, — в отдельном материале Life.ru.