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26 августа, 15:05

Число жертв разрушительного наводнения в Непале выросло до 95

Обложка © ТАСС / EPA / NARENDRA SHRESTHA

Обложка © ТАСС / EPA / NARENDRA SHRESTHA

Непальская полиция подтвердила гибель 95 человек из-за разрушительного наводнения на севере страны. Судьба ещё 384 туристов остаётся неизвестной. По имеющейся информации, большинство пропавших — 291 человек — являются иностранцами, среди них 105 граждан Индии.

В среду утром северные территории Непала пострадали от наводнения. Согласно предварительной информации, причиной стихийного бедствия стал сход снежно-каменной лавины в приграничной зоне с Китаем, в 20 километрах северо-восточнее КПП Расувагадхи. В настоящее время на месте происшествия развернута поисково-спасательная операция.

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Ранее сообщалось, что в Непале ищут 384 туриста, пропавших после разрушительного наводнения. Как сообщает профильное ведомство страны, большинство из них — иностранцы (291 человек), остальные 93 — граждане Непала.

Актуальное число погибших и пропавших после наводнения в Непале, — в отдельном материале Life.ru.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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