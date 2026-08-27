Наводнение в Непале 2026: 734 погибших, 2498 пропавших — что известно о россиянах

Число жертв разрушительного наводнения на севере Непала продолжает расти. По последним данным непальских властей на 30 августа 2026 года, в стране погибли 734 человека, ещё 2498 числятся пропавшими без вести. Среди пропавших — 589 иностранных граждан. На китайской стороне границы, в Тибете, подтверждена гибель ещё 16 человек, 546 остаются пропавшими. Таким образом, общая подтверждённая цифра по Непалу и Тибету достигла 750 погибших и 3044 пропавших. По состоянию на вечер 29 августа восемь россиян числились пропавшими без вести в районе стихийного бедствия на китайско-непальской границе. Поисково-спасательная операция продолжается, а новые дожди сохраняют риск повторных паводков.

Что произошло в Непале 26 августа 2026 года

Катастрофическое наводнение произошло 26 августа в высокогорном районе у границы Непала и китайского Тибета. Мощный поток воды, льда, грязи и камней прошёл по долинам рек Лхенде-Кхола, Бхоте-Коши и Тришули. Основной удар пришёлся на район Расува и территорию возле пограничного перехода Расувагадхи — Гьиронг.

Поток разрушил населённые пункты, дороги, мосты и энергетическую инфраструктуру. Часть людей унесло далеко вниз по течению: тела погибших находят в нескольких районах Непала, в том числе в сотнях километров от зоны первоначального удара.

Сколько человек погибло при наводнении в Непале

По данным Национального управления Непала по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими на утро 30 августа, в стране обнаружены тела и останки 734 погибших. Больше всего тел было найдено ниже по течению в районах Читван, Навалпараси-Ист и Навалпараси-Уэст.

На китайской стороне границы власти сообщили о 16 погибших в уезде Гьиронг в Тибетском автономном районе. Совокупное подтверждённое число жертв катастрофы по обе стороны границы составляет 750 человек.

Идентификация погибших остаётся одной из главных проблем. В Непале неопознанные тела направляют в больницы для сохранения и установления личности, у погибших берут образцы ДНК. Из-за состояния останков власти также начали захоронение части неопознанных жертв после фиксации необходимых данных для последующей идентификации.

Сколько людей пропало без вести в Непале

В Непале 2498 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. В этом списке — 589 иностранных граждан, 933 человека, связанные с гидроэнергетическими объектами, 127 непальцев, путешествовавших вместе с иностранцами, а также 85 военнослужащих и сотрудников силовых структур.

На китайской стороне границы пропавшими числятся ещё 546 человек. Китайские власти сообщали, что среди них 261 иностранный гражданин из 23 стран.

Таким образом, в Непале и Тибете суммарно устанавливается местонахождение 3044 человек. Эти цифры остаются предварительными и могут меняться по мере спасения людей, восстановления связи и идентификации погибших.

Что известно о россиянах после наводнения в Непале

По состоянию на вечер 29 августа посольство России в Китае сообщало, что восемь российских граждан числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия на китайско-непальской границе. Информации об их обнаружении в диппредставительство на тот момент не поступало.

Китайские власти организовали для иностранцев, оказавшихся в Тибетском автономном районе, эвакуацию в Непал по альтернативному маршруту через КПП «Чжанму». 29 августа при содействии российского посольства через этот пункт пропуска границу пересекли трое россиян.

Последствия наводнения вдоль реки Тришули в Непале: поток разрушил дома, дороги и другую инфраструктуру. Фото © AP Photo/Niranjan Shrestha

Ранее непальское управление по туризму также сообщало о спасении двух российских туристов в ходе поисковой операции. При этом открытые данные разных ведомств относятся к разным этапам поисков и не позволяют однозначно сопоставить все списки. Поэтому складывать или вычитать эти цифры и самостоятельно определять точное число остающихся без связи россиян некорректно: ориентироваться следует на последние сообщения российских дипмиссий.

Что стало причиной наводнения в Непале

Основной причиной катастрофы считается обрушение ледника и огромной массы горной породы в Гималаях. Ледово-каменный поток обрушился в речную систему и вызвал стремительное движение воды, грязи и обломков вниз по долинам.

Китайские специалисты связывают нестабильность ледников в регионе с долгосрочными последствиями глобального потепления. При этом точный механизм катастрофы продолжает изучаться. Первоначальные сообщения о возможной ключевой роли землетрясения не считаются основной подтверждённой версией.

Есть ли угроза нового наводнения

Опасность для пострадавших районов сохраняется. 30 августа из-за новых осадков вырос уровень воды в реке Тришули, и часть жителей вместе со спасателями временно перемещалась на возвышенности.

После схода ледника в горах образовались временные водоёмы и естественные плотины. Одна из таких угроз ослабла после частичного стока воды, однако позднее беспилотники обнаружили новый оползень, сформировавший ещё одну преграду и скопление воды. Поэтому власти продолжают наблюдение за руслами рек и предупреждают о возможности вторичных паводков и оползней.

Жители наблюдают последствия мощного наводнения и селевого потока в одном из пострадавших районов Непала. Фото © Safal Prakash Shrestha/ZUMA Press Wire

Как проходят поиски пропавших

Поисковые работы продолжаются в сложных горных условиях. Непальские службы направили в пострадавшие районы почти 20 тысяч военнослужащих, полицейских и сотрудников вооружённой полиции. В поисках используются вертолёты, тяжёлая техника и спасательные группы.

Особое внимание сейчас уделяется гидроэнергетическим объектам: сотни людей могли оказаться заблокированы в повреждённых тоннелях. Непал запросил специализированную международную помощь для тоннельных спасательных работ, ДНК-идентификации и судебно-медицинской экспертизы.

По оценке Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, стихийное бедствие могло затронуть более 90 тысяч человек.

Наводнение в Непале — последние данные на 30 августа

734 человека погибли в Непале;

2498 человек числятся пропавшими без вести в Непале;

589 иностранных граждан входят в список пропавших в Непале;

16 человек погибли и 546 пропали без вести в Тибете;

750 погибших и 3044 пропавших — общий подтверждённый баланс по Непалу и Тибету;

восемь россиян по состоянию на вечер 29 августа числились пропавшими без вести в районе бедствия на китайско-непальской границе;

трое россиян 29 августа были эвакуированы из Тибета в Непал через КПП «Чжанму»;

поисковые работы сосредоточены в том числе на людях, которые могли оказаться заблокированы в тоннелях гидроэлектростанций;

новые дожди и временные естественные плотины сохраняют риск повторных паводков;

более 90 тысяч человек, по оценке Красного Креста, могли быть затронуты катастрофой.

FAQ

Сколько человек погибло при наводнении в Непале?

По последним данным на 30 августа 2026 года, в Непале погибли 734 человека. Ещё 16 погибших подтверждены на китайской стороне границы в Тибете. Общая цифра по обе стороны границы — 750 погибших.

Сколько человек пропало без вести в Непале?

В Непале пропавшими без вести числятся 2498 человек. На китайской стороне границы — ещё 546. Совокупно местонахождение 3044 человек пока не установлено.

Сколько иностранцев пропало после наводнения?

В Непале среди пропавших числятся 589 иностранных граждан. В Тибете китайские власти сообщали о 261 пропавшем иностранце из 23 стран.

Есть ли россияне среди пропавших?

Да. По состоянию на вечер 29 августа посольство России в Китае сообщало о восьми российских гражданах, числящихся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия на китайско-непальской границе. Информации об их обнаружении тогда не поступало.

Почему произошло наводнение в Непале?

Основной причиной считается обрушение ледника и ледово-каменной массы в Гималаях, которое вызвало мощный поток воды, грязи и обломков. Специалисты продолжают уточнять механизм катастрофы.

Может ли наводнение повториться?