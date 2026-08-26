Ледниковый прорыв: NYT раскрыла возможную причину смертоносного наводнения в Непале

Ледниковая лавина стала одной из возможных причин мощного наводнения в Непале, которое обрушилось на районы у границы с Китаем. Потоки воды и грязи разрушили дороги, мосты и здания, сотни людей числятся пропавшими без вести. Об этом пишет The New York Times.

По предварительным данным, обрушение льда и горных пород могло перекрыть русло реки Лхенде-Кхола. За временной природной «дамбой» скопилась вода, а после разрушения преграды вниз по течению хлынул мощный поток.

Стихия затронула район реки Бхоте-Коши в провинции Расува. В результате были повреждены объекты инфраструктуры, включая дороги и энергетические объекты. Спасательные работы осложняются труднодоступной горной местностью.

Учёные пока изучают точный механизм произошедшего. Среди возможных факторов называют не только ледниковую лавину, но и землетрясение, которое могло повлиять на устойчивость горных пород.

Подобные события вызывают особую тревогу у специалистов по горным регионам. В Гималаях из-за изменения климата увеличивается риск нестабильности ледников и связанных с ними внезапных паводков.

Спасатели продолжают поисковые работы, а власти оценивают ущерб от одной из самых серьёзных природных катастроф последних лет в регионе.

Напомним, разрушительное наводнение и сели накрыли северные территории Непала 26 августа. Резкий подъём воды разрушил дома, дороги, мосты и объекты энергетической инфраструктуры. Причиной стихийного бедствия стал сход снежно-каменной лавины в приграничной зоне с Китаем, в 20 километрах северо-восточнее КПП Расувагадхи. Непальская полиция уже подтвердила гибель 95 человек, судьба 384 туристов остаётся неизвестной. По имеющейся информации, большинство пропавших — 291 человек — являются иностранцами.