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26 августа, 14:23

Разрушил всё за секунды: Появилось видео чудовищного оползня на границе Китая и Непала

Появилось видео, как оползень накрыл пограничный переход на границе КНР и Непала

Обложка © X / XH_Lee23

Обложка © X / XH_Lee23

Оползень сошёл в районе пограничного перехода «Гьиронг» на границе Китая с Непалом. По данным СМИ, несколько человек могли оказаться под завалами, поисково-спасательные работы продолжаются.

Оползень накрыл пограничный переход между Гималаями и Тибетом. Видео © X / XH_Lee23

Стихийное бедствие произошло на фоне масштабного наводнения в северном Непале. В районе Расува, который граничит с Тибетом, без вести пропали 384 туриста, более 290 из них — иностранцы.

Из-за паводка оказались повреждены дороги, мосты, здания и объекты энергетической инфраструктуры. Китайские власти также организовали поиски людей после схода оползня у пункта пропуска.

Российские туристы застряли в Непале из-за разрушительного наводнения
Российские туристы застряли в Непале из-за разрушительного наводнения

Ранее в Непале после разрушительного наводнения разыскивают 384 туриста, из них 291 иностранец и 93 гражданина страны. Данные о пропавших поступили от туристических компаний. Утром 26 августа на севере страны резко поднялся уровень реки Бхоте-Коши, в результате чего в округах Расува и Нувакот погибли люди и были повреждены дома, дороги и мосты.

Наводнение в Непале: погибшие, пропавшие и последние данные, — в материале Life.ru.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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