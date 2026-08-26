Разрушил всё за секунды: Появилось видео чудовищного оползня на границе Китая и Непала

Оползень сошёл в районе пограничного перехода «Гьиронг» на границе Китая с Непалом. По данным СМИ, несколько человек могли оказаться под завалами, поисково-спасательные работы продолжаются.

Оползень накрыл пограничный переход между Гималаями и Тибетом. Видео © X / XH_Lee23

Стихийное бедствие произошло на фоне масштабного наводнения в северном Непале. В районе Расува, который граничит с Тибетом, без вести пропали 384 туриста, более 290 из них — иностранцы.

Из-за паводка оказались повреждены дороги, мосты, здания и объекты энергетической инфраструктуры. Китайские власти также организовали поиски людей после схода оползня у пункта пропуска.

Ранее в Непале после разрушительного наводнения разыскивают 384 туриста, из них 291 иностранец и 93 гражданина страны. Данные о пропавших поступили от туристических компаний. Утром 26 августа на севере страны резко поднялся уровень реки Бхоте-Коши, в результате чего в округах Расува и Нувакот погибли люди и были повреждены дома, дороги и мосты.