Российские туристы застряли в Непале из-за разрушительного наводнения

Российские туристы оказались заблокированы в Непале из-за разрушительного наводнения. Как сообщает SHOT, стихия повредила дорожную инфраструктуру и мосты, что привело к закрытию ключевых туристических направлений.

Кадры наводнения в Непале. Видео © X / kartikeya_1975 / updatesofwworld / updatesofwworld

Власти страны перекрыли ряд трасс, включая путь между Катманду и Покхарой, из-за риска схода оползней. Теперь путешественникам приходится добираться до нужных мест в обход, что увеличивает время в пути до 18 часов.

Согласно актуальной информации, число жертв трагедии достигло девяти человек. В зону бедствия оперативно направлены подразделения вооруженных сил, спасательные службы и авиация. Туристическим операторам и частным лицам настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения указанных регионов до стабилизации обстановки.

Ранее сообщалось, что в Непале ищут 384 туриста, пропавших после разрушительного наводнения. Как сообщает профильное ведомство страны, большинство из них — иностранцы (291 человек), остальные 93 — граждане Непала.