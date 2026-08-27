На границе Китая и Непала после оползня пропали без вести 558 человек

Спасательная операция на границе Китая и Непала расширяется: в китайском уезде Гьиронг после обрушения потока грязи и камней пропали 558 человек. В списке пропавших — 260 иностранцев, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Стихия обрушилась на район пограничного порта Гьиронг утром 26 августа. Мощный поток с грязью и обломками смёл находившиеся на его пути здания и автомобили, повредил дороги, линии связи и энергоснабжение. По последним данным китайских властей, погибли три человека.

Катастрофа затронула и Непал. Обрушение ледника и горных пород вызвало мощный поток по реке Лхенде, который затем прошёл через приграничные районы страны. Там погибли 162 человека, ещё сотни числятся пропавшими.

Ранее в Непале начали вести поиски 384 туристов, пропавших после разрушительного наводнения. Большинство из них — иностранцы (291 человек), остальные 93 — граждане Непала. Утром 26 августа на севере Непала зафиксирован резкий подъём уровня воды в реке Бхоте-Коши, пришедший со стороны КНР. В результате наводнения в округах Расува и Нувакот зафиксированы человеческие жертвы и масштабные разрушения инфраструктуры.