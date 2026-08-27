В Непале после наводнения пропали 466 иностранцев из 28 стран
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
После разрушительного наводнения в Непале пропавшими без вести числятся 579 человек. Среди них 466 граждан 28 государств, сообщила местная полиция.
Ещё 113 человек являются жителями республики. Национальную принадлежность всех иностранцев правоохранители пока не раскрыли.
В зоне бедствия находились по меньшей мере четыре россиянина. Посольство РФ ранее сообщало, что связь с ними потеряна.
Количество подтверждённых жертв стихии выросло до 162. Поисково-спасательная операция продолжается, поэтому данные могут измениться.
Днём ранее Life.ru писал, что в списках пропавших находились 384 туриста, включая 291 иностранца и 93 непальцев. Эти сведения были собраны на основании обращений туристических компаний. Из-за разрушения дорог, мостов и линий связи спасатели не могли быстро добраться до ряда населённых пунктов и уточнить число пострадавших.
Последние данные о наводнении в Непале, — в материале Life.ru.
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