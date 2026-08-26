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26 августа, 18:27

Число жертв наводнения в Непале выросло до 157, более 40 человек пострадали

Обложка © ТАСС / AP / Niranjan Shrestha

Обложка © ТАСС / AP / Niranjan Shrestha

Число жертв наводнения в Непале резко возросло до 157 человек. Ранее сообщалось лишь о 16 погибших. Информацию подтвердили в местной полиции, передаёт Ratopati.

Согласно данным издания, в результате наводнения пострадал 41 человек. В среду утром из-за прорыва мощного потока воды с территории Китая в русло реки Бхоте-Коши в округе Расува были зафиксированы масштабные разрушения. В связи с угрозой затопления власти ввели режим повышенной готовности для всех населенных пунктов, расположенных ниже по течению.

Четверо россиян находились в зоне бедствия в Непале, с ними утрачена связь
Четверо россиян находились в зоне бедствия в Непале, с ними утрачена связь

Непальская полиция ранее подтвердила гибель 95 человек, судьба 384 туристов остаётся неизвестной. По имеющейся информации, большинство пропавших — 291 человек — являются иностранцами.

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Наталья Демьянова
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