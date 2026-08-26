Число жертв наводнения в Непале выросло до 157, более 40 человек пострадали
Обложка © ТАСС / AP / Niranjan Shrestha
Число жертв наводнения в Непале резко возросло до 157 человек. Ранее сообщалось лишь о 16 погибших. Информацию подтвердили в местной полиции, передаёт Ratopati.
Согласно данным издания, в результате наводнения пострадал 41 человек. В среду утром из-за прорыва мощного потока воды с территории Китая в русло реки Бхоте-Коши в округе Расува были зафиксированы масштабные разрушения. В связи с угрозой затопления власти ввели режим повышенной готовности для всех населенных пунктов, расположенных ниже по течению.
Непальская полиция ранее подтвердила гибель 95 человек, судьба 384 туристов остаётся неизвестной. По имеющейся информации, большинство пропавших — 291 человек — являются иностранцами.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.