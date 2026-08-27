Восемь россиян пропали после наводнения в Непале

Посольство России в Непале проверяет информацию о восьми гражданах РФ, которые могли находиться в зоне стихийного бедствия и перестали выходить на связь. Об этом рассказали в пресс-службе МИД РФ.

По данным дипмиссии, сведения о возможном исчезновении россиян переданы на проверку. Сотрудники посольства взаимодействуют с непальскими властями, которые продолжают поисково-спасательные работы.

В российское представительство уже обратились две гражданки РФ, пережившие паводок на погранпереходе с Китаем. Женщины рассказали, что находились в автобусе после сдачи паспортов на контроль, когда заметили резкий подъём воды. Спастись им удалось, поднявшись по лестнице на гору. Сейчас для них оформляют свидетельства на возвращение в Россию. Всё, что известно о наводнении в Непале, числе погибших, пропавших туристах и россиянах, Life.ru собирает в отдельном материале.

Наводнение обрушилось на район Расува на севере Непала 26 августа. В результате резкого подъёма воды в реках Бхоте Коши и Тришули пострадали населённые пункты и объекты гидроэнергетики вдоль русел.

Власти Непала сообщили о наличии погибших и продолжают поисково-спасательную операцию. Жителей нескольких районов, включая Расуву, Нувакот, Дхадинг, Горкху и Читван, призвали соблюдать осторожность и покинуть опасные зоны.

Ранее Life.ru писал о последствиях разрушительного наводнения в Непале, которое обрушилось на север страны после схода мощного потока воды в районе границы с Тибетом. Уже известно, что число жертв достигло 270 человек. По данным полиции, число погибших в результате стихии продолжило расти, а спасатели продолжают поиски пропавших людей.