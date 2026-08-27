«В окно, в окно!»: Россиянки рассказали о чудесном спасении от потока в Непале

Россиянки Ирина и Екатерина, пережившие разрушительное наводнение в Непале, рассказали, что помогло им спастись от мощного потока. Подруги направлялись к границе с Китаем, когда стихия застала их в дороге, сообщает РЕН ТВ.

Автобус с туристами двигался по бездорожью очень медленно из-за транспорта впереди. По словам Ирины, именно задержка и расположение дороги в ущелье в итоге сыграли решающую роль.

«Нас спасло то, что дорога идёт через ущелье, и гора защитила от всего», — поделилась россиянка.

В момент приближения потока Ирина спала. Её разбудила Екатерина, которая увидела, как находившиеся в автобусе люди начали выбираться наружу. Машина оказалась плотно прижата к горе, что, по словам туристок, и уберегло её от стихии. Ирина утверждает, что тех, кто ранее обогнал их по дороге и успел проехать дальше, смыло водой.

Екатерина рассказала, что первой заметила опасность, когда увидела выпрыгивающего из автобуса непальского повара.

«Я увидела, как наш повар, непальский, выпрыгивает в окно. Вижу, как несётся эта масса, просто кричу: «В окно, в окно!» — вспоминает туристка.

Россиянка босиком выбралась наружу и начала вслепую карабкаться по камням, спасаясь от потока. Обеим подругам удалось выжить. Сейчас женщины не могут сразу вернуться обратно. Перед поездкой через границу их документы забрали для оформления, поэтому после стихийного бедствия россиянки остались без паспортов.

Разрушительное наводнение обрушилось на север Непала 26 августа, основной удар пришёлся на районы возле границы с Тибетом. Стихия уничтожила дома, дороги и мосты, из-за чего российские туристы оказались заблокированы в стране, а часть маршрутов пришлось полностью перекрыть. Уже позднее российское посольство начало проверять информацию о восьми гражданах РФ, которые могли находиться в зоне бедствия и перестали выходить на связь. На фоне масштабной поисковой операции Life.ru также сообщал, что среди пропавших числились сотни иностранных туристов, а общее число людей, судьбу которых выясняли спасатели и дипломаты, продолжало расти.