Известный российский гид пропала без вести в Непале после сильнейшего наводнения

В горах Непала во время сильного наводнения пропала известная российский гид Елена Оксюз. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

В горах Непала после наводнения пропала знаменитый российский гид Елена Оксюз. Фото © Клуб путешествий Михаила Кожухова

По данным журналистов, 48-летняя женщина прибыла в страну по российскому паспорту вместе с группой из Эстонии. Путь лежал в сторону Тибета. Родные и знакомые перестали получать от неё вести в районе Расувагадхи. Оксюз работает дипломированным экскурсоводом, устраивает авторские туры на исторические темы. Уже более 24 лет Елена живёт в Турции, а стоимость её поездок доходит до €5 тысяч. Все последние данные о наводнении в Непале, погибших, пропавших без вести и россиянах в зоне бедствия Life.ru собирает в отдельном материале.

Среди пропавших в Непале также могла оказаться 38-летняя петербурженка Анна Пак. Фото © SHOT

Ещё одна пропавшая — 38-летняя петербурженка Анна Пак. Она купила тур в компании Mighty Himalaya Trek & Expedition и должна была отправиться в горный поход в группе из восьми человек. Муж Анны рассказал, что туристы переночевали рядом с погранпунктом Расувагадхи, а ранним утром пересекли границу — в паспорте есть соответствующая отметка. Сразу после этого связь с женщиной оборвалась. Анна занимается IT и много ездила по миру: за последние годы у неё набралось более 36 перелётов.

В списках пропавших есть и другие россияне. Как минимум двое находились в Непале с 11 августа, стояли на границе со стороны Китая и собирались в Катманду. Последний раз они выходили на связь ещё до потопа. Также без вести числятся 53 гражданина Украины, которые ехали одной группой.

По самым свежим данным туристических компаний, судьба 640 туристов остаётся неизвестной. Из них 517 — иностранцы, среди которых граждане Индии, Малайзии, Великобритании, ЮАР, США, Австралии, Нидерландов и России. Ещё у 111 человек гражданство пока не подтверждено.

До этого сообщалось, что в Непале из-за мощного наводнения пропали без вести более 380 туристов. По данным профильного ведомства страны, большинство из них — иностранцы, всего 291 человек, ещё 93 — местные жители. Утром 26 августа на севере страны резко поднялась вода в реке Бхоте-Коши, пришедшая со стороны Китая. В округах Расува и Нувакот стихия унесла жизни людей, разрушила дома, дороги и мосты.