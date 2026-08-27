Приехали на ретрит и пропали после наводнения: Что известно о россиянах в Непале

Часть россиян, которые остаются пропавшими без вести после наводнения в Непале, приехала в страну ради ретритов. По данным SHOT, сейчас неизвестно местонахождение как минимум шести российских туристов.











Среди пропавших — 31-летний Александр З., 46-летняя Наталья К., Олег К., 36-летний Кирилл Т., 48-летняя Елена Оксюз и 38-летняя Анна Пак. Наталья живёт в Ростове-на-Дону и работает психологом. В Непал она приехала именно на ретрит. Александр из Москвы последние годы активно путешествует по миру. Кирилл владеет музыкальной школой в Якутске, дома его ждёт маленький сын. Елена Оксюз работает гидом-историком, а Анна Пак приехала из Санкт-Петербурга.

Напомним, наводнение обрушилось на север Непала 26 августа. Погибли 270 человек, судьба 640 туристов остаётся неизвестной, среди них также граждане РФ. Ранее Life.ru, что двух россиянок, пропавших во время наводнения в Непале, нашли живыми. 38-летнюю Екатерину К. и 55-летнюю Ирину У. обнаружили утром в небольшом селе Каликастан. Обе путешественницы чувствуют себя хорошо. Из зоны бедствия их эвакуировали вертолётом и доставили в безопасное место.