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27 августа, 14:04

Приехали на ретрит и пропали после наводнения: Что известно о россиянах в Непале

Часть пропавших в Непале россиян приехала туда на ретриты

Обложка © AP/TASS

Обложка © AP/TASS

Часть россиян, которые остаются пропавшими без вести после наводнения в Непале, приехала в страну ради ретритов. По данным SHOT, сейчас неизвестно местонахождение как минимум шести российских туристов.

  • Пропавшие после наводнения россияне в Непале. Фото © Telegram / SHOT
    Пропавшие после наводнения россияне в Непале. Фото © Telegram / SHOT
  • Пропавшие после наводнения россияне в Непале. Фото © Telegram / SHOT
    Пропавшие после наводнения россияне в Непале. Фото © Telegram / SHOT
  • Пропавшие после наводнения россияне в Непале. Фото © Telegram / SHOT
    Пропавшие после наводнения россияне в Непале. Фото © Telegram / SHOT
  • Пропавшие после наводнения россияне в Непале. Фото © Telegram / SHOT
    Пропавшие после наводнения россияне в Непале. Фото © Telegram / SHOT
  • Пропавшие после наводнения россияне в Непале. Фото © Telegram / SHOT
    Пропавшие после наводнения россияне в Непале. Фото © Telegram / SHOT

Пропавшие после наводнения россияне в Непале. Фото © Telegram / SHOT

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Среди пропавших — 31-летний Александр З., 46-летняя Наталья К., Олег К., 36-летний Кирилл Т., 48-летняя Елена Оксюз и 38-летняя Анна Пак. Наталья живёт в Ростове-на-Дону и работает психологом. В Непал она приехала именно на ретрит. Александр из Москвы последние годы активно путешествует по миру. Кирилл владеет музыкальной школой в Якутске, дома его ждёт маленький сын. Елена Оксюз работает гидом-историком, а Анна Пак приехала из Санкт-Петербурга.

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Напомним, наводнение обрушилось на север Непала 26 августа. Погибли 270 человек, судьба 640 туристов остаётся неизвестной, среди них также граждане РФ. Ранее Life.ru, что двух россиянок, пропавших во время наводнения в Непале, нашли живыми. 38-летнюю Екатерину К. и 55-летнюю Ирину У. обнаружили утром в небольшом селе Каликастан. Обе путешественницы чувствуют себя хорошо. Из зоны бедствия их эвакуировали вертолётом и доставили в безопасное место.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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