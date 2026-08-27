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Регион
27 августа, 12:45

Двух пропавших при наводнении в Непале россиянок нашли живыми

Россиянки Ирина и Екатерина, которых нашли в Непале после наводнения. Обложка ©Telegram / SHOT

Россиянки Ирина и Екатерина, которых нашли в Непале после наводнения. Обложка ©Telegram / SHOT

Двух россиянок, пропавших во время разрушительного наводнения в Непале, нашли живыми. 38-летнюю Екатерину К. и 55-летнюю Ирину У. обнаружили утром в небольшом селе Каликастан, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, обе путешественницы чувствуют себя хорошо. Из зоны бедствия их эвакуировали вертолётом и доставили в безопасное место.

Россиянки направлялись в сторону Тибета на автобусах вместе с местными гидами. Связь с группой пропала накануне, когда регион накрыло сильное наводнение.

Туристки путешествовали через компанию Richa Tours & Travels. В группе находились восемь иностранцев и четыре гражданина Непала. Среди зарубежных путешественников, помимо россиянок, были граждане Италии, Болгарии и Швейцарии.

Наводнение в Непале 2026: 734 погибших, 2498 пропавших — что известно о россиянах
Наводнение в Непале 2026: 734 погибших, 2498 пропавших — что известно о россиянах

Напомним, наводнение обрушилось на север Непала 26 августа и серьёзно повредило дороги и мосты. По последним данным, погибли 270 человек, судьба 640 туристов остаётся неизвестной. Из них 517 — иностранцы, среди которых граждане Индии, Малайзии, Великобритании, ЮАР, США, Австралии, Нидерландов и РФ. Ранее Life.ru, что среди пропавших россиянок числятся гид Елена Оксюз, а также петербурженка Анна Пак.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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