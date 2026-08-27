Россиянка спаслась от паводка, но потеряла паспорт на границе Непала и Китая

Россиянка Ирина, пережившая разрушительный паводок на границе Непала и Китая, осталась без загранпаспорта. Сама женщина чудом выжила, буквально за секунды до того, как селевой поток смыл автобус, пишет RT.

В день трагедии группа туристов выехала из отеля в Расуве на непальский КПП. Организатор поездки забрал у всех паспорта и отправил местного помощника вперёд для ускорения процедуры. Сами туристы остались ждать в автобусах. Ирина заметила приближающийся поток воды, когда было уже почти поздно, но успела выбежать из салона и подняться выше по горным лестницам — это единственное, что спасло ей жизнь.

Сейчас Ирина находится в безопасности вместе с другой россиянкой. Женщины обратились в посольство РФ в Катманду, где им оформляют специальные свидетельства для возвращения на родину вместо утраченных паспортов. По её словам, они почти не спали прошлой ночью, прятались от дождя и ждали эвакуации в окружении местных военных, которые составляют списки выживших.

Ранее Life.ru писал о последствиях разрушительного наводнения в Непале, которое обрушилось на север страны после схода мощного потока воды в районе границы с Тибетом. Уже известно, что число жертв достигло 270 человек. По данным полиции, число погибших в результате стихии продолжило расти, а спасатели продолжают поиски пропавших людей. Также стало известно о восьми гражданах РФ, которые могли находиться в зоне стихийного бедствия. Они перестали выходить на связь.