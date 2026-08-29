Почти 2,5 тысячи человек пропали без вести в Непале, среди них сотни иностранцев
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Почти 2,5 тысячи человек остаются пропавшими без вести после разрушительного паводка в Непале. В списках разыскиваемых находятся 2456 человек, в том числе 213 иностранцев, сообщило Национальное управление по снижению рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий страны.
Спасательная операция продолжается в пострадавших районах. Для поиска людей и ликвидации последствий стихии привлечены 14 889 человек.
Наземным группам уже удалось спасти свыше 4350 жителей и туристов. Одновременно поисковики продолжают обследовать территории, куда ранее было трудно добраться из-за разрушений и паводковых потоков.
Число подтверждённых жертв достигло 626. Спасатели продолжают искать пропавших, поэтому данные о последствиях катастрофы ещё могут измениться.
Накануне Life.ru сообщал о 1924 пропавших после наводнения в Непале. Тогда поисково-спасательные работы также продолжались, а число людей, судьбу которых не удавалось установить, быстро росло. Семь россиян считаются пропавшими без вести в зоне бедствия.
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