В Непале семь россиян остаются пропавшими после разрушительного наводнения
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Семь россиян по-прежнему числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале. Всего в списки попали девять граждан РФ, двоих уже удалось спасти, следует из свежих данных Nepal Tourism Board, опубликованных Nepal News.
В строке по России указано: всего пропали девять человек, семь остаются ненайденными, двое спасены. Всего в списках Nepal Tourism Board фигурируют 743 туриста и путешественника из 36 стран. Из них 121 человека удалось спасти, местонахождение ещё 622 пока не установлено.
Поиски продолжаются после мощных паводков на реках Бхоте-Коши и Тришули, которые затронули районы Расува, Нувакот, Дхадинг и Горкха. Стихия разрушила дороги и мосты, серьёзно осложнив работу спасателей.
Данные о россиянах после катастрофы менялись по мере работы спасателей и сверки списков. Утром 28 августа Life.ru сообщал о восьми гражданах РФ, числившихся пропавшими. Позднее появились подробности о некоторых из них: среди тех, с кем потеряли связь, назывались 31-летний Александр, 46-летняя Наталья, Кирилл Третьяков, гид Елена Оксюз и петербурженка Анна Пак. Отдельно Life.ru рассказывал об исчезновении 48-летней Елены Оксюз, которая находилась с туристической группой в районе Расувагадхи, а также об основателе якутского Дома музыкантов Кирилле Третьякове, переставшем выходить на связь 25 августа.
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