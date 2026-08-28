В Непале семь россиян остаются пропавшими после разрушительного наводнения

Семь россиян по-прежнему числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале. Всего в списки попали девять граждан РФ, двоих уже удалось спасти, следует из свежих данных Nepal Tourism Board, опубликованных Nepal News.

В строке по России указано: всего пропали девять человек, семь остаются ненайденными, двое спасены. Всего в списках Nepal Tourism Board фигурируют 743 туриста и путешественника из 36 стран. Из них 121 человека удалось спасти, местонахождение ещё 622 пока не установлено.

Поиски продолжаются после мощных паводков на реках Бхоте-Коши и Тришули, которые затронули районы Расува, Нувакот, Дхадинг и Горкха. Стихия разрушила дороги и мосты, серьёзно осложнив работу спасателей.