Основатель якутского Дома музыкантов пропал после наводнения в Непале
Последствия наводнения в Непале. Обложка © ТАСС / VCG / IMAGO
В Непале после разрушительного наводнения пропал 36-летний основатель и педагог якутского Дома музыкантов Кирилл Третьяков. Россиянин перестал выходить на связь 25 августа, рассказал RT его друг Марат.
Кирилл Третьяков. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kdtretyakov
Незадолго до исчезновения Третьяков отправил друзьям последнее фото. Снимок он подписал словами: «В Тибете, возле горы Кайлас».
Сейчас близкие и коллеги музыканта пытаются установить его местонахождение. Информацию о пропавшем распространяют в сообществах Непала, Индии и Китая, рассчитывая найти людей, которые могли видеть россиянина после стихийного бедствия.
Третьяков известен в Якутске как основатель Дома музыкантов и педагог. Его возвращения ждут ученики, а в России у мужчины остались два маленьких сына.
Напомним, после наводнения в Непале пропавшими без вести числились 466 иностранцев из 28 стран, включая четырёх россиян, с которыми не удавалось связаться. Позже двух российских туристок отыскали живыми и эвакуировали вертолётом, однако ещё как по меньшей мере шесть граждан РФ продолжали числиться пропавшими.
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