Основатель якутского Дома музыкантов пропал после наводнения в Непале

В Непале после разрушительного наводнения пропал 36-летний основатель и педагог якутского Дома музыкантов Кирилл Третьяков. Россиянин перестал выходить на связь 25 августа, рассказал RT его друг Марат.

Кирилл Третьяков. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kdtretyakov

Незадолго до исчезновения Третьяков отправил друзьям последнее фото. Снимок он подписал словами: «В Тибете, возле горы Кайлас».

Сейчас близкие и коллеги музыканта пытаются установить его местонахождение. Информацию о пропавшем распространяют в сообществах Непала, Индии и Китая, рассчитывая найти людей, которые могли видеть россиянина после стихийного бедствия.

Третьяков известен в Якутске как основатель Дома музыкантов и педагог. Его возвращения ждут ученики, а в России у мужчины остались два маленьких сына.