Восемь россиян пропали без вести после смертоносного наводнения в Непале

Восемь россиян числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале. Спасательные работы продолжаются со стороны Тибета, сообщает SHOT.

В самом Непале поисковую операцию приостановили как минимум на 90 минут из-за прорыва берегов озера, образовавшегося после оползня. До этого военные прочёсывали горные склоны, куда местные жители могли подняться, спасаясь от воды.

Найденных людей просят сразу сообщать имя, фамилию, гражданство и другие данные. Выживших эвакуируют военными вертолётами — в горных районах такой способ особенно важен из-за отсутствия мобильной связи.

Местные жители также рассказали SHOT о случаях мародёрства в разрушенных населённых пунктах. По их словам, злоумышленники снимали вещи и драгоценности с тел погибших.

По последним данным, жертвами стихии стали 475 человек, около 1,5 тысячи числятся пропавшими без вести. Среди них есть туристы как минимум из 30 стран. Ещё 1545 человек получили ранения или были спасены.