Минфин Непала оценил ущерб от разрушительного наводнения в миллиарды долларов

Общий ущерб от катастрофического наводнения в Непале может составить несколько миллиардов долларов. Предварительную оценку в беседе с Bloomberg озвучил министр финансов страны Сварним Вагл.

«Когда через неделю или около этого срока будут оценены общие потери и ущерб, думаю, сумма составит по крайней мере несколько миллиардов долларов», — заявил министр.

Ранее власти оценивали только ущерб инфраструктуре примерно в 200 млрд непальских рупий — около $1,3 млрд. Стихия уничтожила и повредила дороги, мосты, электростанции и другую критически важную инфраструктуру.

В восстановлении страны намерены участвовать международные финансовые организации. По словам Вагла, Всемирный банк готов перенаправить на помощь Непалу не менее 10% нераспределённых средств, предназначавшихся для других проектов. Речь идёт примерно о $160 млн. Азиатский банк развития планирует выделить ещё $5 млн.

Разрушительное наводнение обрушилось на север Непала 26 августа после обвала ледника в Гималаях. Потоки воды, льда, камней и грязи уничтожали населённые пункты и инфраструктуру вдоль горных рек. По последним данным, число погибших в Непале выросло до 469 человек, поиски сотен пропавших продолжаются.

Ранее Life.ru подробно рассказывал о масштабах катастрофы и последствиях разрушительного наводнения в Непале, которое уничтожило дороги, мосты и объекты энергетики.