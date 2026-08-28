Число погибших при наводнении в Непале достигло 469 человек

Число погибших при наводнении на реке Бхотекоси в Непале достигло 469 человек. Такие данные на 07:00 (04:15) по местному времени привела полиция страны.

Больше всего тел обнаружили в провинции Непал Восток — 170. В Читване погибли 98 человек, в Расуве — 92, в Горкхе — 44, в Нувакоте — 36, в Дхадинге — 33, в Танаху — 28 и в Непале Запад — 27. Спасатели и полицейские обнаружили и оказали помощь 1 545 пострадавшим. В больницах Катманду лечение проходят либо уже завершили 84 человека.

К работам после стихийного бедствия привлекли 4348 сотрудников полиции. При этом связь утеряна с 28 полицейскими.