Число погибших при наводнении в Непале достигло 469 человек
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Число погибших при наводнении на реке Бхотекоси в Непале достигло 469 человек. Такие данные на 07:00 (04:15) по местному времени привела полиция страны.
Больше всего тел обнаружили в провинции Непал Восток — 170. В Читване погибли 98 человек, в Расуве — 92, в Горкхе — 44, в Нувакоте — 36, в Дхадинге — 33, в Танаху — 28 и в Непале Запад — 27. Спасатели и полицейские обнаружили и оказали помощь 1 545 пострадавшим. В больницах Катманду лечение проходят либо уже завершили 84 человека.
К работам после стихийного бедствия привлекли 4348 сотрудников полиции. При этом связь утеряна с 28 полицейскими.
Наводнение обрушилось на север Непала утром 26 августа. Первоначально говорилось о 384 пропавших туристах, среди которых были 291 иностранец и 93 гражданина страны. Параллельно российское посольство проверяло информацию о восьми гражданах РФ, переставших выходить на связь. Позже двух россиянок нашли живыми и эвакуировали вертолётом, однако местонахождение ещё как минимум шести россиян оставалось неизвестным.
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