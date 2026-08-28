Непальские военные спасли двух маленьких близнецов из зоны разрушительного наводнения. Кадры с детьми, которых бойцы вынесли в безопасное место, распространило агентство Press Trust of India.

Военные спасли близнецов во время разрушительного наводнения в Непале. Видео © X/ Press Trust of India

На видео один из малышей находится на руках у женщины-военнослужащей. Она успокаивает ребёнка и заботится о нём, пока вокруг продолжается эвакуация пострадавших.

Близнецов удалось вывезти из района, пострадавшего от мощного потока. Непальская армия задействовала в спасательной операции вертолёты, поскольку часть дорог и мостов оказалась уничтожена стихией.

Наводнение обрушилось на район Расува утром 26 августа. Поток воды и обломков прошёл по реке Бхоте-Коши и затронул территории у границы Непала с китайским Тибетом.

Спасательные работы продолжаются. Власти страны задействовали военных, экстренные службы и авиацию для эвакуации людей из отрезанных населённых пунктов.

Стихия уже унесла сотни жизней. Life.ru сообщал, что число погибших при наводнении в Непале выросло до 389 человек, а судьба многих местных жителей и иностранных туристов оставалась неизвестной.