Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 15:11

Военные спасли близнецов во время разрушительного наводнения в Непале

Обложка © X/ Press Trust of India

Обложка © X/ Press Trust of India

Непальские военные спасли двух маленьких близнецов из зоны разрушительного наводнения. Кадры с детьми, которых бойцы вынесли в безопасное место, распространило агентство Press Trust of India.

Военные спасли близнецов во время разрушительного наводнения в Непале. Видео © X/ Press Trust of India

На видео один из малышей находится на руках у женщины-военнослужащей. Она успокаивает ребёнка и заботится о нём, пока вокруг продолжается эвакуация пострадавших.

Близнецов удалось вывезти из района, пострадавшего от мощного потока. Непальская армия задействовала в спасательной операции вертолёты, поскольку часть дорог и мостов оказалась уничтожена стихией.

Наводнение обрушилось на район Расува утром 26 августа. Поток воды и обломков прошёл по реке Бхоте-Коши и затронул территории у границы Непала с китайским Тибетом.

Спасательные работы продолжаются. Власти страны задействовали военных, экстренные службы и авиацию для эвакуации людей из отрезанных населённых пунктов.

Двух пропавших при наводнении в Непале россиянок нашли живыми
Двух пропавших при наводнении в Непале россиянок нашли живыми

Стихия уже унесла сотни жизней. Life.ru сообщал, что число погибших при наводнении в Непале выросло до 389 человек, а судьба многих местных жителей и иностранных туристов оставалась неизвестной.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Непал
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar