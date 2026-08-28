Пропавшими в Непале после наводнения числятся почти 2 тыс. человек

Число пропавших без вести после разрушительного наводнения в Непале выросло до 1924 человек. Новые данные приводит Национальное управление по снижению рисков и ликвидации последствий стихийных бедствий страны (NDRRMA), пишет Daily Jagran.

Среди тех, кого пока не удалось найти, числятся 517 иностранных туристов. Поисково-спасательная операция продолжается в районах, наиболее сильно пострадавших от стихии. К настоящему моменту спасателям удалось эвакуировать и вывести из опасных зон 4451 человека. В операции задействованы 15 431 сотрудник экстренных служб и силовых структур.

Одновременно продолжает расти число погибших. По последним данным непальских властей, поисковые группы обнаружили тела 579 человек.

Наводнение обрушилось на Непал 26 августа. Мощный поток воды, грязи и обломков прошёл по долинам рек Бхоте-Коши и Тришули, разрушая населённые пункты, дороги, мосты и объекты энергетики.

Масштаб катастрофы увеличивается по мере обследования пострадавших районов. Ещё утром 28 августа Life.ru сообщал о 469 погибших, однако позднее число обнаруженных жертв продолжило расти. Красный Крест оценил количество людей, затронутых наводнением, как минимум в 93 тысячи. Ситуацию осложняет угроза новых паводков: в наиболее пострадавшем районе Расува из берегов вышло образовавшееся после оползня подпрудное озеро, из-за чего спасателям приходилось временно приостанавливать поиски.