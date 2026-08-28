В Непале из берегов вышло подпрудное озеро в зоне наводнения

В непальском районе Расува, который сильнее всего пострадал от разрушительного наводнения, вышло из берегов подпрудное озеро. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на представителя местных властей Нарендру Парияра.

«Мы видим, что уровень воды поднимается», — сказал он.

В полиции Непала призвали жителей и спасателей немедленно проявить осторожность. По данным ведомства, всем, кто участвует в поисково-спасательных работах и оказании помощи, а также местным жителям следует срочно перейти в безопасные места и предупредить окружающих.

Также ранее сообщалось, что двух россиянок, пропавших во время наводнения в Непале, нашли живыми. 38-летнюю Екатерину и 55-летнюю Ирину обнаружили утром в небольшом селе Каликастан. Обе туристки чувствовали себя нормально, из зоны бедствия их вывезли вертолётом. Женщины ехали в сторону Тибета на автобусах вместе с местными гидами, а связь с группой пропала накануне, когда регион накрыла большая вода.