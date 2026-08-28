Красный Крест: Наводнение в Непале затронуло не менее 93 тысяч человек

Не менее 93 тысяч человек пострадали от разрушительной стихии в Непале. Многие из них находятся в состоянии крайней нужды, сообщил представитель Красного Креста, слова которого приводит Reuters.

Ситуация в Непале продолжает ухудшаться. Ещё 27 августа сообщалось о 389 погибших и 466 пострадавших, однако уже к утру 28 августа число жертв выросло до 469 человек. Спасатели и полицейские к этому моменту обнаружили и оказали помощь 1545 пострадавшим, а к поисково-спасательным работам привлекли более 4,3 тысячи сотрудников полиции. Утром появилась и новая угроза: в сильнее всего пострадавшем районе Расува вышло из берегов подпрудное озеро. Уровень воды в реке начал подниматься, поэтому жителей и спасателей призвали переместиться в безопасные места. Параллельно продолжаются поиски россиян. Восемь числятся пропавшими без вести.