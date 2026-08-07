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7 августа, 07:48

Девятилетний мальчик вышел из дома и не вернулся в Ленобласти, его ищут три дня

Девятилетнего мальчика Нурмухаммеда Алимбаева ищут в Ленинградской области третьи сутки. Школьник пропал в Ломоносовском районе. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Девятилетний мальчик вышел из дома и не вернулся в Ленобласти. Фото © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер

Девятилетний мальчик вышел из дома и не вернулся в Ленобласти. Фото © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер

Ребёнок вышел из дома 5 августа и не вернулся. Приметы: рост 120 см, худой, тёмно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения Нурмухаммед был в серой кофте и синих шортах.

«9 лет, посёлок Новогорелово, Ломоносовский район. С 5 августа 2026 года вышел из дома и не вернулся», — говорится в сообщении.

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Обложка © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер

Наталья Афонина
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