Девятилетний мальчик вышел из дома и не вернулся в Ленобласти, его ищут три дня

Девятилетнего мальчика Нурмухаммеда Алимбаева ищут в Ленинградской области третьи сутки. Школьник пропал в Ломоносовском районе. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Девятилетний мальчик вышел из дома и не вернулся в Ленобласти. Фото © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер

Ребёнок вышел из дома 5 августа и не вернулся. Приметы: рост 120 см, худой, тёмно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения Нурмухаммед был в серой кофте и синих шортах.

«9 лет, посёлок Новогорелово, Ломоносовский район. С 5 августа 2026 года вышел из дома и не вернулся», — говорится в сообщении.

Ранее в черногорском городе Бар закончились поиски 21-летнего россиянина Георгия Соломатина. Он пропал в конце июля, но утром 4 августа его нашли мёртвым. Полиция предварительно считает, что он покончил с собой.