Пропавшего в Черногории 21-летнего россиянина нашли мёртвым
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В черногорском городе Бар завершились поиски 21-летнего россиянина Георгия Соломатина: молодой человек, числившийся пропавшим с конца июля, найден мёртвым. Как сообщает издание Jedro.Bar со ссылкой на полицию, тело обнаружили сегодня утром.
По предварительным данным, правоохранительные органы рассматривают версию о суициде.
Напомним, вечером 31 июля Георгий Соломатин направился из Бара в Будву, где должно было состояться выступление группы «Мумий Тролль». Последний раз камеры наблюдения засняли его в Баре перед поездкой — на нём были белая футболка, серые шорты, чёрные кеды и зелёная панама. К розыску подключались свыше тысячи волонтёров.
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