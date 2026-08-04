В Черногории после концерта «Мумий Тролля» пропал 21-летний россиянин

В Черногории ищут 21-летнего россиянина Георгия Соломатина, который пропал после поездки на концерт группы «Мумий Тролль». Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, вечером 31 июля молодой человек отправился из города Бар в Будву, где проходило выступление. После этого он перестал выходить на связь и не связывался с родственниками.

Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали Георгия в Баре перед выездом в Будву. В день исчезновения на нем были белая футболка, серые шорты, черные кеды и зеленая панама.

Как сообщает SHOT, к поискам присоединились более тысячи волонтеров. Они обследуют территорию вдоль дороги между Баром и Будвой, проверяют придорожные кафе и распространяют ориентировки.

Во время поисковой операции был обнаружен погибший человек, однако позднее выяснилось, что это не Георгий. По информации Telegram-канала, семья молодого человека переехала в Черногорию из Санкт-Петербурга около десяти лет назад, а сам он занимался музыкой, играл на трубе и участвовал в джазовых конкурсах.

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