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Опубликовано 27 сентября, 17:30

Пропавшую в Абхазии россиянку нашли убитой, подозреваемый задержан и сознался

Обложка © МВД Абхазии

Обложка © МВД Абхазии

Пропавшую во время отдыха в Абхазии 26-летнюю россиянку из Оренбургской области Амину Бикбову нашли убитой. Подозреваемый в преступлении задержан, сообщает SHOT.

Допрос подозреваемого в убийстве россиянки в Абхазии. Видео © МВД Абхазии

По данным канала, девушка отдыхала в Гагре и собиралась вернуться домой 24 сентября. Накануне отъезда она познакомилась с 25-летним Эдгаром Абухбой, который временно жил в городе. Вместе они отправились в съёмную квартиру в селе Псахара, после чего Амина перестала выходить на связь.

Вскоре правоохранители задержали мужчину. На допросе он признался, что во время ссоры задушил девушку.

По версии следствия, после этого подозреваемый взял у знакомого автомобиль и вывез тело в Бзыбское ущелье. Сначала он хотел утопить его, но затем оставил завёрнутым в покрывало в кустах у дороги. Телефон и личные вещи девушки мужчина, по данным канала, выбросил.

После признания задержанный указал место, где находилось тело россиянки. Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

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Никита Никонов
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