В Тбилиси убили тренера дельфинов из Севастополя
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Тренер дельфинов из Севастополя Дмитрий Ш. погиб в Тбилиси после конфликта с незнакомцем. О личности убитого сообщает Mash на волне.
По данным канала, мужчина приехал в Грузию за несколько дней до трагедии. Между ним и неизвестным произошёл конфликт возле супермаркета, после которого Дмитрий получил смертельное ножевое ранение.
Грузинская полиция подтверждает убийство иностранного гражданина в Тбилиси и задержание подозреваемого. По версии следствия, между двумя иностранцами возник конфликт, во время которого один из мужчин нанёс другому травмы холодным оружием и тупым предметом, после чего скрылся.
Пострадавший умер на месте. Подозреваемого задержали по горячим следам, предполагаемое орудие преступления изъято.
Ранее Life.ru рассказывал об этом убийстве в Тбилиси. Тогда грузинское МВД сообщило о задержании иностранца, подозреваемого в расправе над другим иностранным гражданином. Полиция задержала предполагаемого нападавшего по горячим следам. Расследование ведётся по статье 108 УК Грузии об умышленном убийстве. Она предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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