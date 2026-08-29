В Тбилиси убили тренера дельфинов из Севастополя

Тренер дельфинов из Севастополя Дмитрий Ш. погиб в Тбилиси после конфликта с незнакомцем. О личности убитого сообщает Mash на волне.

По данным канала, мужчина приехал в Грузию за несколько дней до трагедии. Между ним и неизвестным произошёл конфликт возле супермаркета, после которого Дмитрий получил смертельное ножевое ранение.

Грузинская полиция подтверждает убийство иностранного гражданина в Тбилиси и задержание подозреваемого. По версии следствия, между двумя иностранцами возник конфликт, во время которого один из мужчин нанёс другому травмы холодным оружием и тупым предметом, после чего скрылся.

Пострадавший умер на месте. Подозреваемого задержали по горячим следам, предполагаемое орудие преступления изъято.

Ранее Life.ru рассказывал об этом убийстве в Тбилиси. Тогда грузинское МВД сообщило о задержании иностранца, подозреваемого в расправе над другим иностранным гражданином. Полиция задержала предполагаемого нападавшего по горячим следам. Расследование ведётся по статье 108 УК Грузии об умышленном убийстве. Она предусматривает до 15 лет лишения свободы.