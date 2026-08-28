В Тбилиси задержали иностранца, подозреваемого в убийстве россиянина

В Тбилиси задержали иностранца, подозреваемого в убийстве другого иностранного гражданина, которым, предположительно, был российский турист. Об этом сообщили в МВД Грузии.

По версии следствия, между двумя мужчинами произошёл конфликт. Один из них нанёс другому ранения холодным оружием и тупым предметом, после чего скрылся. Полиции удалось задержать подозреваемого по горячим следам. Ему вменяют умышленное убийство.

Расследование ведётся по статье 108 Уголовного кодекса Грузии. Максимальное наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы. При этом гражданство погибшего официально пока не подтверждено.

Напомним, ранее Life.ru писал, что в Тбилиси зарезали гражданина России, который прибыл в Грузию за два дня до происшествия. Преступление произошло на подъёме Бараташвили. Погибшему было меньше 40 лет, смерть наступила от удара холодным оружием. По словам очевидцев, конфликт мог начаться в супермаркете Spar. Предполагаемый злоумышленник после нападения скрылся.