Россиянина зарезали в Тбилиси после конфликта в супермаркете

В Тбилиси убит гражданин России, приехавший в страну за два дня до этого. Об этом в пятницу сообщает грузинский телеканал «ТВ Пирвели».

Преступление совершено на подъеме Бараташвили. На месте работают эксперты-криминалисты.

Погибший — мужчина в возрасте до 40 лет. По информации телеканала, его зарезали холодным оружием.

По словам очевидцев, конфликт мог начаться в магазине Spar. После инцидента предполагаемый злоумышленник скрылся.

Расследование ведётся по статье 108 Уголовного кодекса Грузии — умышленное убийство.

Ранее в Грузии произошёл конфликт с российскими туристками во время свадьбы. Девушек обвинили в том, что они облили гостей шампанским из окна номера отеля, хотя снятое ими видео демонстрирует лишь дружеский жест в сторону празднующих. Позже в номер девушек зашел Георгий Чигладзе (брат жениха), который требовал говорить по-английски и применил силу. Охрана бездействовала. Нападавшего задержали и быстро отпустили под залог, что вызвало волну митингов в его поддержку.