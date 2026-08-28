Россиянина зарезали в Тбилиси после конфликта в супермаркете
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В Тбилиси убит гражданин России, приехавший в страну за два дня до этого. Об этом в пятницу сообщает грузинский телеканал «ТВ Пирвели».
Преступление совершено на подъеме Бараташвили. На месте работают эксперты-криминалисты.
Погибший — мужчина в возрасте до 40 лет. По информации телеканала, его зарезали холодным оружием.
По словам очевидцев, конфликт мог начаться в магазине Spar. После инцидента предполагаемый злоумышленник скрылся.
Расследование ведётся по статье 108 Уголовного кодекса Грузии — умышленное убийство.
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