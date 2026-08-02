Избитая на свадьбе в Грузии россиянка покинула страну

Гражданка России, пострадавшая в результате нападения в гостинице грузинского Телави, уехала из страны. Следствие не ограничивало женщину в праве на выезд. Об этом ТАСС сообщила адвокат россиянки Лали Апциаури.

«Да, она уже покинула Грузию. В принципе ей следствие и не запрещало покидать пределы страны, просто на момент расследования дела она некоторое время находилась в Грузии», — сказала она.

В ближайшие дни защитник планирует ознакомиться с материалами уголовного дела. После изучения документов она выступит с более подробным комментарием для представителей СМИ.