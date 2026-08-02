Избитая на свадьбе в Грузии россиянка покинула страну
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Гражданка России, пострадавшая в результате нападения в гостинице грузинского Телави, уехала из страны. Следствие не ограничивало женщину в праве на выезд. Об этом ТАСС сообщила адвокат россиянки Лали Апциаури.
«Да, она уже покинула Грузию. В принципе ей следствие и не запрещало покидать пределы страны, просто на момент расследования дела она некоторое время находилась в Грузии», — сказала она.
В ближайшие дни защитник планирует ознакомиться с материалами уголовного дела. После изучения документов она выступит с более подробным комментарием для представителей СМИ.
Напомним, конфликт между российскими туристками и грузинами произошёл в отеле Agareni Estate в Телави. Под окнами гостиницы проходила свадьба местных жителей. По версии, которую сейчас проверяют грузинские правоохранители, туристки открывали на балконе шампанское, а брызги попали вниз. Но опубликованные видео свидетельствуют о том, что девушка просто помахала молодожёнам и гостям свадьбы. Спустя некоторое время в номер вошёл 30-летний Георгий Чигладзе, представившийся братом жениха. Он требовал, чтобы туристки говорили с ним только по-английски, а не по-русски, а затем ударил девушку. При этом сотрудники отеля, находившиеся рядом, в конфликт не вмешались. На следующий день Чигладзе задержали, а затем освободили под залог. В его поддержку в Грузии даже проходят митинги. В то же время самих пострадавших девушек собираются проверить «на уголовные преступления».
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