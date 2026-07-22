Просто помахала гостям свадьбы: Видео раскрыло начало нападения на россиянку в Грузии

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео начала конфликта в грузинском отеле Agarani Estate, после которого российской туристке Юлии Нестерюк сломали нос. На кадрах девушка машет молодожёнам и гостям свадьбы, проходившей во дворе гостиницы.

Появилось видео начала конфликта с избитой россиянкой в Грузии. Видео © Telegram/ SHOT

Запись сделала подруга пострадавшей. После приветственного жеста участники торжества начали оскорблять отдыхающих и возмущаться тем, что они разговаривают по-русски.

Позднее в номер поднялся брат жениха Георгий Чигладзе. По словам путешественниц, мужчина потребовал перейти на английский язык, а во время перепалки ударил Юлию в лицо.

Россиянку доставили в больницу с переломом носа и сотрясением мозга. Ей потребуется операция. На опубликованных ранее кадрах также видно, что сотрудники отеля, находившиеся рядом, не вмешались в происходящее.

На следующий день Чигладзе задержали по обвинению в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью. Эта статья предусматривает наказание вплоть до трёх лет лишения свободы. Одновременно прокуратура сообщила, что будет проверять и действия самих туристок. Позже суд освободил обвиняемого под залог в размере пяти тысяч лари. После заседания в Тбилиси прошла акция в его поддержку. Через адвокатов Чигладзе заявил, что намерен отстаивать свою позицию.

Тем временем МВД Грузии продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Следствие проверяет заявления о возможном оскорблении гостей свадьбы со стороны туристок и вероятном повреждении музыкального оборудования. Сами девушки сообщили, что ограничений на выезд из страны у них нет, однако пока остаются в Грузии для участия в следственных действиях.