Избитую в грузинском отеле россиянку и её подруг ждёт проверка на уголовное преступление
Прокуратура Грузии проверит действия российских туристок после конфликта в отеле
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Прокуратура Грузии проверяет действия российских туристок, которых избили в отеле в регионе Кахетия. Об этом заявил прокурор Бека Нателаури.
По его словам, следствие даст правовую оценку поведению всех участников инцидента.
«Если в ходе расследования будет установлено, что указанные женщины совершили какие-либо действия, содержащие признаки административного правонарушения или уголовного преступления, последует соответствующая правовая реакция», — отметил прокурор.
Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии мужчина сломал туристке нос за русскую речь в пятизвёздочном отеле. Его задержали, однако вскоре отпустили под залог. При этом, по данным МВД Грузии, россиянки якобы оскорбляли гостей проходившей там свадьбы. Девушки отвергают обвинения.
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