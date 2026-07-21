Избитую в грузинском отеле россиянку и её подруг ждёт проверка на уголовное преступление

Прокуратура Грузии проверяет действия российских туристок, которых избили в отеле в регионе Кахетия. Об этом заявил прокурор Бека Нателаури.

По его словам, следствие даст правовую оценку поведению всех участников инцидента.

«Если в ходе расследования будет установлено, что указанные женщины совершили какие-либо действия, содержащие признаки административного правонарушения или уголовного преступления, последует соответствующая правовая реакция», — отметил прокурор.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии мужчина сломал туристке нос за русскую речь в пятизвёздочном отеле. Его задержали, однако вскоре отпустили под залог. При этом, по данным МВД Грузии, россиянки якобы оскорбляли гостей проходившей там свадьбы. Девушки отвергают обвинения.