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Регион
21 июля, 14:12

Избитую в грузинском отеле россиянку и её подруг ждёт проверка на уголовное преступление

Прокуратура Грузии проверит действия российских туристок после конфликта в отеле

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / poli_mua

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / poli_mua

Прокуратура Грузии проверяет действия российских туристок, которых избили в отеле в регионе Кахетия. Об этом заявил прокурор Бека Нателаури.

По его словам, следствие даст правовую оценку поведению всех участников инцидента.

«Если в ходе расследования будет установлено, что указанные женщины совершили какие-либо действия, содержащие признаки административного правонарушения или уголовного преступления, последует соответствующая правовая реакция», — отметил прокурор.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии мужчина сломал туристке нос за русскую речь в пятизвёздочном отеле. Его задержали, однако вскоре отпустили под залог. При этом, по данным МВД Грузии, россиянки якобы оскорбляли гостей проходившей там свадьбы. Девушки отвергают обвинения.

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Дарья Денисова
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